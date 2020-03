Startschuss im Garten

Essbare Stadt Dornbirn startet diese Tage in die neue Gartensaison mit den Frühjahrsarbeiten im Pilotgarten im Kulturhauspark.

Dornbirn. Mit einer herzlichen Einladung an die Bevölkerung startet das ehrenamtlich Arbeitende Kernteam von Essbare Stadt ins Gartenjahr 2020. Bald ist es zwei Jahre her, als der erste Beitrag zu dieser Initiative auf den Seiten von Essbare Stadt Dornbirn auf den Social Media Kanälen erschien. Genau vor einem Jahr wurden erste Furchen auf öffentlichem Grund im Kulturhauspark gezogen, um einen Garten für Alle entstehen zu lassen.

Viele Menschen hätten diesen Ort der Begegnung im Garten genutzt, so der Initiator der Initiative “Essbare Stadt Dornbirn Thomas Mathis. “Die Dornbirner/-innen sind begeistert von der Idee und dem Pilotgarten”, so Mathis und ergänzt: “Wir bekommen laufend weitere Flächen angeboten. Es wäre schön, wenn aus Dornbirn wahrlich eine Essbare Stadt würde.” Dazu benötige die ehrenamtliche Initiative die Bürger/-innen, die selbst in einem anderen Stadtviertel Initiative und Verantwortung für Blühendes, Schmeckendes oder einen offenen Garten übernehmen, erzählte mir Thomas Mathis im Gespräch. “In Haselstauden ist eine Gruppe an Menschen seit einem Jahr an der Planung eines klassischen Gemeinschaftsgartens für die Mitglieder”, berichtet er uns. Der Trägerverein von “Essbare Stadt Dornbirn” sei somit nun auch Träger des “Gemeinschaftsgartens Pfarrer´s Bündt” im Norden der Stadt.