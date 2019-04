Startschuss für Volksschule neu

Nenzinger Gemeindevertretung fasste Grundsatzbeschluss über erste Bauetappe

Am Ende erfolgte der Beschluss der ersten Etappe für den Um- und Neubau der Nenzinger Volksschule in der Gemeindevertretung einstimmig, bei der Beschlussfassung für die Errichtung der Tiefgarage gab es eine Gegenstimme.

Zur Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2017 fasste die Gemeindevertretung den Grundsatzbeschluss für einen Zubau sowie die Sanierung und den Umbau der Volksschule Nenzing. Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf 7,9 Millionen Euro. Das bestehende Gebäude steht unter Denkmalschutz, die Außenfassade in Richtung Kirche bleibt bestehen. Völlig neu ist jedoch künftig das Raumkonzept in der Schule: Eckpfeiler dabei sind unter anderem die Möglichkeiten zur Clusterbildung mit einem „Marktplatz“ für mehrere Klassen, möglichst viel Tageslicht in den Unterrichtsräumen, eine optimale Raumnutzung und optimale Möglichkeiten zur Nachmittagsbetreuung im geplanten Neubau im Innenhof der Schule. Die Zubauten zum Turnsaal werden entfernt und neue Umkleideräumlichkeiten geschaffen, die zwei großzügigen, freistehenden Räumlichkeiten südlich des bestehenden Gebäudes sind auch öffentlich nutzbar.