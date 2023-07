„Startschuss“ für Schulumbau

Symbolischer Spatenstich für groß angelegte Umbau- und Sanierungsarbeiten

Das vom Nenzinger Büro „Achammer Architektur Ziviltechniker“ geplante Schulgebäude, das ursprünglich aus den 1960-er-Jahren stammt, wird in vier Bauetappen umgesetzt. Während Schüler und Lehrer ihre Ferien genießen, wird das jetzige Verwaltungsgebäude abgebrochen, die Lehrerzimmer werden in Folge während der Bauphase in Container-Räumen untergebracht. Zudem entsteht ein neuer Zeichensaal. Ebenfalls in den Ferien wird der Schulhof westseitig verlegt, damit die Bauarbeiten sowie der Schulbetrieb in den Folgemonaten kaum Berührungspunkte haben. „Das kommende Schuljahr wird sicherlich ein herausforderndes. Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, werden wir aber beispielsweise den Eingang zum Turnsaal verlegen – so können wir dem Baustellenverkehr ausweichen“, erläutert Direktorin Annette Walter das wohl überlegte Konzept. In weiterer Folge entstehen ein Zeichensaal und zwei zusätzliche Kassenzimmer. „Wir haben ein straffes Programm vor uns“, bestätigt auch Edwin Gaßner vom Bauamt der Marktgemeinde. „Bis August 2024 soll die größte Etappe mit einer neuen Aula, Verwaltungs- und Lehrerräumlichkeiten, einem Marktplatz und vielem mehr abgeschlossen sein.“ Die Baukosten für die ersten Bauetappen werden aktuell mit 9,5 Millionen Euro beziffert.