Startschuss für Operette "Giuditta" erfolgt

Musiktheater Vorarlberg Chor hat vor Kurzem die Proben für die sechs Aufführungen im Oktober schon aufgenommen.

GÖTZIS. Nach der mehr als geglückten Opern-Produktion im Vorjahr „Die Zauberflöte“ von Wolfang Amadeus Mozart des Musiktheater Vorarlberg zum 75-Jahr-Jubiläum ließ das mtvo-Team mit Präsidentin Margit Hinterholzer und Intendant Nikolaus Netzer nun die Katze aus dem Sack. Am Freitag 6. Oktober, um 19 Uhr, steigt auf der Kulturbühne am Bach in Götzis die Aufführung „Giuditta“ die Operette in fünf Bildern von Franz Lehar. Die Uraufführung von Giuditta war am 20. Jänner 1934 in der Wiener Staatsoper und 89 Jahre später haben die Kulturliebhaber in Vorarlberg das Vergnügen - denn nach Recherchen wurde dieses Stück noch nicht im Lande aufgeführt. Der Startschuss vom Musiktheater Vorarlberg für die insgesamt sechs Aufführungen in Götzis in mehr als sechs Monaten ist vor kurzem bereits erfolgt. Der Chor vom Musiktheater Vorarlberg bereitet sich auf die bevorstehenden Aufgaben schon intensiv vor. Rund dreißig, darunter 25 langjährige und fünf neue Sängerinnen und Sänger aus ganz Vorarlberg starten mit den musikalischen Proben einmal wöchentlich. „Dieser mtvo-Chor mit ehrenamtlichen Choristen ist ein wichtiger Bestandteil der ganzen Aufführung. Sie müssen schon im Vorfeld der Aufführungen viele Stunden investieren und leisten dann auf der großen Bühne Großartiges. Es sind sehr herausfordernde Zeiten für die Chor-Mitglieder mit den anspruchsvollen Proben“, weiß mtvo-Chefin Hinterholzer. Für die Präsidentin sind es auch leidenschaftliche Profis, welche mit viel Herz, Leidenschaft und Freude bei der Sache sind. Im Mai werden zwei separate Probentage für den mtvo-Chor erstmals über die Bühne gehen. Ab 2. September, also rund einen Monat vor der großen Premiere, folgen dann die „Szenischen Proben“ zusammen mit allen Solisten, Orchestermusikern, mit Regisseur, Ballett und allen Beteiligten. Die Chorleitung hat Darina Naneva inne, Chorsprecherin (für Organisation und im Vorstand) ist die Rankweilerin Martina Parsch. Insgesamt sind im Stück „Giuditta“ rund 120 Akteure beteiligt: Neben dem dreißigköpfigen Chor, den Solisten, den Bühnenkindern und dem Ballett sind das Orchester mit Streichern und Bläsern sowie viele Mitarbeiter vor und hinter der Bühne im Dauereinsatz. Seit fünfzehn Jahren ist Nikolaus Netzer der Intendant des Musiktheater Vorarlberg. In dieser Funktion ist Netzer beim mtvo für die Künstlerische Leitung, die Besetzung und auch das Dirigat verantwortlich. Beruflich ist der gebürtige Montafoner als Direktor der Musikschule Feldkirch, aber auch als Vorsitzender der DirektorInnenkonferenz beim Vorarlberger Musikschulwerk tätig. Für alle, die nicht bis zum Herbst auf "Giuditta" warten wollen: Am 17. Juni findet der Sommerball mit ersten Einblicken in die Operette im Lustenauer Reichshofsaal statt. Tickets dafür und für "Giuditta“ gibt es schon unter tickets@mtvo.at.VN-TK