Startschuss für Neugestaltung des Sternen-Areal

Dieser Tage startete der Architekturwettbewerb für die Neugestaltung des traditionsreichen Sternen-Areals in Rankweil.

Rankweil. Noch in diesem Jahr sollen die Abbrucharbeiten für den traditionsreichen Gasthauses Sternbräu starten. An dessen Stelle soll bis im Frühjahr 2022 ein ambitioniertes Neubauprojekt mit Mietwohnungen und Gastronomie entstehen.

Gastlokal, Mietwohnungen und Museum

Mit einem Hearing und einer örtlichen Begehung gehen die intensiven Planungen über die Zukunft des Sternen-Areals Ende dieser Woche in die Startphase. Sechs renommierte Architekturbüros sollen dann bis Mitte November Entwürfe für das 15 Millionen Euro schwere Neubauprojekt vorlegen. Geplant sind dabei, neben dem gewerblichen Bereich im Erdgeschoss, in erster Linie Mietwohnungen, sowie ein Museum und eine Skybar. „Ich war von Anfang an daran interessiert, dass der historische Sternen in seiner Form erhalten bleibt“, so Inhaber Roberto Maier. Der südliche Teil inklusive Felsenkeller und Kühlschiff soll dabei erhalten bleiben und ein „Erlebnis-Raum“ mit öffentlicher Zugänglichkeit für das öffentliche Interesse soll entstehen.

Poolanlage soll entstehen

Die Architekten müssen bei der Neugestaltung des Sternen-Areals die Bereiche Gastronomie und Wohnen unter einen Hut bringen. Dabei ist im Erdgeschoss ein Gastlokal mit 85 Verabreichungsplätzen und einem Gastgarten mit 60 Verabreichungsplätzen vorgesehen. In den Obergeschossen sind dazu Ein, Zwei- und Vierzimmerwohnungen samt Terrassen geplant und dazu sind auch eine Skybar und ein Fitnessstudio in den Ausschreibungsunterlagen eingeplant. „Noch ein Detail finde ich spannend: Wenn man in die Historie schaut, war das Sternenareal einst ein Soldatenschwimmbad“, so Robert Maier, der aus diesem Grund auch eine Poolanlage mit rund 100 Quadratmetern eingeplant hat.

Rückkehr des Sternen-Wirtes