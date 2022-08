Startschuss für neues Wohnquartier

In dieser Woche erfolgte der Spatenstich für das neue Wohnquartier im Kreuzfeld.

Direkt neben dem neuen Kindergarten entwickeln Müller Wohnbau, die Architekten Innauer-Matt und die Gemeinde Altach ein Wohnprojekt, das gleich auf mehreren Linien zu überzeugen weiß. In den vier neuen Baukörpern dürfen sich die künftigen Bewohner auf zahlreiche Highlights freuen. So werden neben der gemeinsamen Gestaltung der Garten- und Außenflächen im neuen Quartier zahlreiche weitere Synergien genutzt. Innerhalb des Areals herrscht zum Beispiel komplette Autofreiheit. Die Zu- und Abfahrt mit dem Auto erfolgt über die Tiefgarage, deren Ein- und Ausfahrt sich am Rande des Quartiers befindet. So entsteht eine Ruhe- bzw. Begegnungszone, in der Kinder ungestört toben können und Eltern Wohlfühlzeit genießen.