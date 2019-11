Startschuss für Hochwasserschutzprojekt Frödisch

Erhöhung der Sicherheit für umliegende Siedlungsgebiete als Ziel

Zwischenwasser/Sulz. Eigentlich war der Baubeginn für das Projekt zur Erhöhung der Hochwassersicherheit im Frödischbach bereits für den Sommer geplant, dieser verzögerte sich aber um einige Wochen, nun erfolgte aber der Startschuss für die umfangreichen Bauarbeiten. Seitens der Wildbach – und Lawinenverbauung wird in den kommenden vier Jahren – jeweils in der Niedrigwasserphase – das langfristig seit 2015 geplante Projekt umgesetzt. Das eindeutige und klare Ziel ist dabei die Erhöhung der Hochwassersicherheit der Siedlungsgebiete der Anliegergemeinden Muntlix, Sulz und Röthis. Konkret geht es dabei um die Absicherung der Frödisch bei einem 150-jährigen Hochwasserereignis. Gestartet wurde im Bereich des Firmengeländes der Firma Röfix. Dort wird das Bachbett ausgebaggert und ein Geschieberückhaltebecken geschaffen. Ergänzt wird dies durch eine Wildholzrechen für den Mühlbach, der etwas weiter unten in die Frödisch mündet. Gestein und Gehölz sollen so im Katastrophenfall aufgehalten werden und nicht die flussabwärts stehenden zahlreichen Gebäude gefährden. Die zweite Hauptbaustelle ergibt sich dann im Bereich der Engelbrücke, welche die Gemeinden Zwischenwasser und Sulz miteinander verbindet. Bei den letzten Hochwässern 1999 und 2005 stellte die Brücke eine gefährliche Engstelle dar, mittels Abgrabungen soll diese nun entschärft und der Wasserabfluss optimiert werden.