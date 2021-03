Startschuss für Handel.Lokal.Digital

Ziel des Bildungs- und Beratungsangebots ist die Steigerung der digitalen Kompetenz der Vorarlberger Handelsbetriebe.

Betriebe unterstützen

Um für möglichst viele Handelsunternehmen in Vorarlberg einen nachhaltigen Digitalisierungsschub im Bereich E-Commerce zu ermöglichen, wurde das Förderungsprogramm "E-Commerce Vorarlberg" geschaffen. Das Förderungsprogramm bietet Kleinunternehmen in Vorarlberg die Chance, das große Potenzial im Vertrieb und bei der Vermarktung durch Digitalisierung zu nutzen. "Wir schaffen so Anreize, Digitalisierungsprojekte im Bereich E-Commerce und M-Commerce umzusetzen und in den Markt überzuführen", so Tittler. Die Förderung bietet Händlern die Chance, ihre digitale Sichtbarkeit zu erhöhen und dadurch den potenziellen Kundenkreis zu erweitern, sowie den Anteil des Onlinehandels am Umsatz zu steigern.