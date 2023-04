Startschuss für geförderten Wohnbau

In Meiningen setzt die Wohnbauselbsthilfe in den kommenden Monaten eine gemeinnützige Wohnanlage um.

Bereits vor einiger Zeit hat die Wohnbauselbsthilfe im Zentrum von Meiningen neben der Pfarrkirche das Grundstück der ehemaligen Bäckerei Kühne erworben und plant insgesamt rund 12 bis13 geförderte Miet- und Mietkaufwohnungen zu errichten. Zusätzlich wird im Erdgeschoss eine Arztpraxis entstehen, welche die Gemeinde erwerben wird. Zwischenzeitlich konnten die temporär im Bestand untergebrachten Räumlichkeiten der Jugendarbeit von Seiten der Gemeinde verlagert werden und so sind derzeit die Abbrucharbeiten und bauvorbereitende Maßnahmen im Gange.

Baustart noch in diesem Jahr

Im Erdgeschoss des Projektes wird die Gemeinde dazu eine rund 160 bis 180 Quadratmeter große Nutzfläche für eine Arztpraxis erwerben. „Diesbezüglich gab es seitens der Gemeinde noch Anpassungswünsche, doch nun ist die Einreichplanung in der Erstellung, mit dem Ziel eines Baubescheides bis Herbst dieses Jahres“, hofft WBS-Geschäftsführer Thomas Schöpf dabei noch auf einen Baustart in diesem Jahr. „Gerade in Zeiten wie diesen, geprägt von Teuerung und Unsicherheiten, ist es uns als gemeinnütziger Wohnbauträger ein großes Anliegen, ein verlässlicher Partner zu sein“, freut sich der WBS-Vorstand über ein weiteres Projekt für kostengünstigen und klimafitten Wohnraum. MIMA