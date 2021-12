Startschuss für ein neues Schmuckstück Im Lohma

Der Baustart mit Spatenstich für den Neubau am Sportplatz Koblach in Höhe von 2,7 Millionen Euro ist erfolgt.

Für den Neubau im Sportplatz Im Lohma wurde nun in Anwesenheit von Bürgermeister Gerd Hölzl, Koblach Gemeinderätin Judith Ritter-Österle, Baumeister Erich Gisinger, Bauleiter Heinrich Nußbaum, FC Koblach Obmann Andre Helfer und FC Koblach Vorstandsmitglied Alexander Türtscher bei Traumwetter der Spatenstich für das neue Bauprojekt durchgeführt. Der Sportplatz Koblach ist längst in die Jahre gekommen und ausgerechnet zum 75-Jahr-Jubiläum erfolgt nun der Startschuss des neuen Schmuckstück.

Erste Baumaßnahmen wie etwa das Errichten von mehreren Zufahrten für die Lastkraftwagen zur Baustelle oder Erdbewegungen mit Schüttung für den Baukran sind bereits im Gang. In Eigenregie und vielen ehrenamtlichen Stunden von freiwilligen Helfern hat der FC Koblach abseits vom Hauptspielfeld diverse Abbrucharbeiten schon in Angriff genommen. Im neuen Gebäude am Sportplatz Im Lohma werden acht Umkleidekabinen, Sanitäranlagen, ein verenseigenes Klubheim für den FC Koblach und eine Tribüne mit 250 Besuchern entstehen. Die Nachbarn vom neuen Baukörper dürfen sich freuen, weil eine Lärmwand ein wesentliche Verbesserung zum Schutz bietet.