Startschuss für Bahnhofssanierung

Bahnsteigverlängerung zu Beginn – Hauptarbeiten im kommenden Jahr

Altach. Der Altacher Bahnhof ist in die Jahre gekommen, eigentlich kann seit geraumer Zeit nur noch von einem desolaten Zustand der über 30 Jahre alten Haltestelle gesprochen werden. Nun haben die ersten Arbeiten zu einer Sanierung und Modernisierung begonnen. Als ersten Schritt gilt es, nach den nötigen Abbruch – und Vorarbeiten, den Bahnsteig 1 um 40 Meter auf insgesamt 220 Meter zu verlängern, damit auch die neuen Zuggarnituren der ÖBB ausreichend Platz für ihren Halt in Altach finden werden. Abgeschlossen wird dieser erste Schritt bis zur Gymnaestrada im Juli diesen Jahres sein. Wie die ÖBB bestätigt wird in den kommenden Wochen teilweise auch während der Nachstunden gearbeitet werden müssen. Konkret betrifft dies die Zeiträume zwischen Montag 25. März bis Freitag 29.März, Mittwoch 3.April bis Donnerstag 4.April, sowie Dienstag 16.April bis Freitag 19.April. Immerhin an den Wochenenden sind keine Arbeiten vorgesehen. Bei der Bahn hofft man angesichts des zu erwartenden Lärms und mitunter auch Staubentwicklung auf das Verständnis der Anrainer.