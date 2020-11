Startklar für die Piste

Der Skiclub Mühlebach bietet auch heuer Skikurse an und wartet auf den Trainingsauftakt.

Ebenfalls motiviert blickt auch der Vorstand auf die die anstehende Saison. So sollen auch heuer die beliebten Skikurse vom Skiclub Mühlebach stattfinden. „Egal ob Bambini oder Schüler – alle Kids können in unserem Verein das Skifahren lernen und auch verbessern. In der Gruppe mit Gleichaltrigen gekonnt über die Hänge runtersausen und dabei Spaß haben, das gefällt den Kindern bei unseren Kursen ganz besonders“, betonen die Kursleiter Erich Fussenegger, Marlies Feurstein und Heidi Wohlgenannt. Die zahlreichen, gut ausgebildeten Skilehrer zeigen den Kindern in den Bambini- und Schüler-Skikursen mit großem Geschick und Begeisterung anhand spezieller Übungen und Tipps die ideale Fahrtechnik des alpinen Skilaufs. Die Sprösslinge werden so bestens ausgebildet für Skitage mit ihren Eltern und Freunden. „Besonders diesen Winter bieten wir Skikurse in Kleingruppen, damit den Corona-Schutzmaßnahmen entsprochen werden kann“, zeigt sich Erich Fussenegger zuversichtlich.