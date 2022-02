Start zur Garnmarkt-Erweiterung

Rund 36 Millionen Euro werden in den kommenden zwei Jahren in die Verbauung des Götzner Garnmarkt investiert.

Götzis. Der Götzner Garnmarkt wurde in den letzten 20 Jahren das größte und wohl auch erfolgreichste Projekt zur Zentrumsentwicklung in Vorarlberg. Mittlerweile haben über 100 Unternehmen ihren Sitz im Zentrum der Kummenberggemeinde und in den 200 Wohnungen leben rund 450 Menschen. Dieser Tage starten nun die Bauarbeiten zur Erweiterung des Garnmarkt-Areal in Richtung Osten.