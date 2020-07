Start zur Alt-Ems Challenge

Bürgermeister Dieter Egger gab den symbolischen Startschuss für die „Stunde des Herzens Alt Ems Challenge“

Zum Auftakt der Alt-Ems Challenge erhielt Hohenems Bürgermeister Dieter Egger als Schirmherr der Aktion das „Startersackerl“ mit der Nummer eins und wird die Challenge ebenfalls in Angriff nehmen. Das Stadtoberhaupt zeigte dazu sein Herz für Kinder und unterstützte die diesjährige STUNDE DES HERZENS Sommeraktion mit einem tollen Betrag. „Ich habe als Schirmherr mit der Startnummer 1 begonnen und privat 1.500 Euro gespendet, weil mir das ein Herzensanliegen ist“, so Egger. Der Betrag wird vollumfänglich in die Alt Ems Challenge einfließen und am Ende krebskranken Kindern von Stunde des Herzens zu Gute kommen.