"Start-up-Phase ist vorbei, gemeinsam machen wir NEOS regierungsfit“

"Die NEOS haben sich in den vergangenen Jahren als zukunftsorientierte Reformpartei, die Bildung über alles stellt, aber auch als konstruktive Kontrollkraft etabliert. Das Ziel ist es, die Partei in den kommenden Jahren so weiterzuentwickeln, dass wir von den Menschen als potenzielle Regierungspartei wahrgenommen werden,“ so Sabine Scheffknecht. „Die Phase des Politik Start-ups ist vorbei, jetzt machen wir uns bereit für eine zukünftige Regierungsverantwortung.“