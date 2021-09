Start in die neue Saison

Dornbirns Keglerinnen zeigen zum Auftakt gleich groß auf.

Dornbirn. Vergangene Woche sind die Vorarlberger Sportkegler mit den ersten Bundesligaspielen in die Meisterschaft 2021/22 gestartet. Die Damen des SKC EHG-Dornbirn durften sich dabei gleich über einen 5:3-Sieg gegen Sonnensee Ritzing freuen, wobei Kegel-Talent Maja Nikolic die Tagesbestleistung von 576 Kegeln erreichte.

Bei den Herren in der Bundesliga-West musste der SKC EHG Dornbirn eine 2:6 Niederlage gegen Schneegattern hinnehmen, ebenso der ESV Bludenz eine 1:7-Niederlage in Jenbach. Jan Nikolic vom Dornbirner Kegelverein erreichte dabei mit 575 Kegeln die Mannschaftsbestleistung.

Diese Woche starten nun auch alle anderen Mannschaften der Vorarlberger Ligen in die Meisterschaft. In der Damenliga sind vier, bei den Herren fünf und in der A-Liga ebenfalls fünf Teams vertreten.