Start in die neue BMX-Saison

Bludenz (dk). Mit den ersten Frühlingsboten erwachen auch die BMX-Sportler zu neuem Leben und starten in die Saison 2022.

Ruth und Marina Meier werden ab 30. März 2022 jeweils am Mittwoch und Freitag von17.00 bis 24.00 ihre Gäste im Clubheim auf dem BMX-Areal verwöhnen. Ab Mai 2022 wird jeden 1. Sonntag im Monat von 10.00 bis 14.00 Uhr ein Frühschoppen angeboten.

Die BMX-Riders beginnen noch im März mit dem Bahntraining, wie üblich mit zwei Warmup´s am Samstag und in weiterer Folge mit den Abendtraining´s am Mittwoch und Freitag.