Start in die Meisterschaft: Intensive Nachwuchsarbeit beim SV typico Lochau

Lochau. Mit rund 120 fußballbegeisterten Jungs und Mädels in acht Nachwuchsmannschaften ist der SV typico Lochau nach der langen Corona-bedingten Fußballpause beim Start der Vorarlberger Fußball-Nachwuchs-Meisterschaft 2020/21 aktiv mit dabei.

Damit wird die gute Nachwuchsarbeit beim Verein unter der Federführung des Nachwuchsleiters Ralf Renoth samt Trainern und Betreuern deutlich unterstrichen. So begleiten insgesamt 14 Nachwuchstrainer die „Lochauer Fußballjugend“ beim Training und in den verschiedenen Bewerbsspielen durch das neue Meisterschaftsjahr:

Spaß und Freude am Spiel stehen beim SV typico Lochau ganz oben in der Vereinsphilosophie. Die Kids sollen sich wohl fühlen und gerne zum Sportplatz kommen, so das Motto und das Ziel. Die Heimspiele im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion Hoferfeld werden in Eventform mit Platzsprecher und Gastronomie durchgeführt. Besuchen Sie also auch einmal ein Nachwuchsspiel!