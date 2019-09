Start in die Meisterschaft: Intensive Nachwuchsarbeit beim SV typico Lochau

Lochau. Mit über 120 fußballbegeisterten Jungs und Mädels in neun Nachwuchsmannschaften ist der SV typico Lochau bei der Vorarlberger Fußballmeisterschaft 2019/20 aktiv mit dabei. Und am kommenden Samstag ist für fünf Teams ab 9.30 Uhr der erste große Heimspieltag im Stadion Hoferfeld.

Spaß und Freude am Spiel stehen beim SV typico Lochau ganz oben in der Vereinsphilosophie. Die Kids sollen sich wohl fühlen und gerne zum Sportplatz kommen, so das Motto und das Ziel. Die Heimspiele im Stadion Hoferfeld werden in Eventform mit Platzsprecher und Gastronomie durchgeführt.