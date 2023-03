Start in die Bregenzer Frühling Saison 2023

Bregenz (BRK) – Bregenz verwandelt sich von März bis Juni 2023 erneut in einen Schauplatz für zeitgenössischen Tanz:

Der Bregenzer Frühling wird auch dieses Jahr wieder mit hochkarätigen internationalen Weltklasse-Compagnien aus Frankreich, Spanien, Deutschland und Großbritannien in die atemberaubende Welt des Tanzes entführen. Die vorrangig österreichischen Erstaufführungen im Bregenzer Festspielhaus bieten unterschiedliche Bewegungssprachen, Ausdrucksformen sowie Tanzstile und sprechen mit ihren inhaltlichen Darbietungen eine breite Altersklasse an. Abgerundet wird das Hauptprogramm von einer Uraufführung des aktionstheater ensemble im Theater Kosmos in Bregenz.

Am Donnerstag, 9. März 2023, zeigt die Landeshauptstadt Bregenz in Kooperation mit dem Filmforum den Film „MIST“ (Nebel) von Damien Jalet und Kohei Nawa im Metro Kino. Das visuell faszinierende Werk ist das Debüt des belgisch-französischen Choreografen am Nederlands Dans Theater. In eindrucksvoller Weise lässt Damien Jalet das Publikum in sein Schaffenswerk als Tänzer und Choreograf eintauchen und stimmt auf die Saison 2023 des Bregenzer Frühlings ein.

Der offizielle Startschuss für die 36. Auflage des Bregenzer Frühlings erfolgt am 11. März 2023 um 20 Uhr im Bregenzer Festspielhaus mit dem Stück „VESSEL“ des Choreografen Damien Jalet und des japanischen bildenden Künstlers Kohei Nawa. Entstanden ist ein symbiotisches Werk zwischen Skulptur und Choreografie, bei dem es unmöglich wird, das eine vom anderen zu trennen. Das Werk „VESSEL“ wurde als „beste neue Tanzproduktion“ bei den Laurence Olivier Awards 2020 nominiert.

Bereits eine Woche später, am 18. März 2023, präsentiert die Israel Galván Company aus Spanien ihr Können im Festspielhaus Bregenz. Mit dem Stück „Seises“ zeigt Israel Galván, einer der bedeutendsten zeitgenössischen Flamencotänzer, ein choreografisches Tanzsolo, das von den Stimmen eines Kinderchors getragen wird.

Am 1. April 2023 zeigt Richard Siegals Ballet of Difference mit „XERROX VOL.2“ im Festspielhaus, was Ballett sein kann. Seine Choreografie besticht durch eine fast übermenschliche Körperlichkeit, für die sein Ensemble weltweit bekannt geworden ist. Für die bildgewaltige Inszenierung arbeitet Siegal mit dem Lichtkünstler Matthias Singer zusammen, der für seine kunstvollen Lichträume bekannt ist.

Die französische Compagnie Emanuel Gat Dance führt am 15. April 2023 ihr Stück „LOVETRAIN2020“ auf, das in Frankreich als beste Tanzperformance der Saison 2020/21 ausgezeichnet und von der New York Times als „laut, fröhlich und lebendig“ bezeichnet wurde. Der israelische Choreograf Emanuel Gat setzt in dem Stück seine langjährige Erkundung der Berührungspunkte zwischen Choreografie und Musik, dem Visuellen und Auditiven sowie der Potenziale, die sie für die Beobachtung, das Studium und das Erzählen von Geschichten bieten, fort.

Am 5. Mai 2023 verwandelt die Akram Khan Company aus Großbritannien die Bühne des Festspielhauses in ein etwas anderes Dschungelbuch. Akram Khan hat für das Stück „Jungle Book reimagined“ die ursprüngliche Geschichte von Rudyard Kipling neu interpretiert: Auf der Flucht vor Naturkatastrophen wird ein kleines Mädchen von ihrer Familie getrennt und landet an einem Ort, an dem die Tiere das Sagen haben. In Kombination mit der Originalmusik, modernen Animationen und visuellen Effekten entstand ein wunderschönes Tanztheater. Ein Stück für Zuschauer:innen ab 10 Jahren.

Den Abschluss des diesjährigen Bregenzer Frühlings macht das aktionstheater ensemble. Die Premiere des Stückes „Morbus Hysteria – Wir haben alle recht“ findet am 15. Juni 2023 im Theater KOSMOS in Bregenz statt. Martin Gruber und Martin Ojster haben sich mit ihrem Ensemble und in Kooperation mit dem WERK X in ihrem Stück erneut gesellschaftspolitischen Verschiebungen gestellt.

Bürgermeister Michael Ritsch freut sich auf den Start des Bregenzer Frühlings: „Wir erwarten eine lebendige, mächtige, fröhliche und bewegende Festivalsaison für zeitgenössischen Tanz in Bregenz. Mit den international renommierten Compagnien zeigt der Bregenzer Frühling schon zum 36. Mal, dass er nicht nur für Bregenz und Vorarlberg, sondern für die ganze Bodenseeregion von Bedeutung ist.“

„Auch heuer wird der Bregenzer Frühling auf der Bühne des Festspielhauses wieder berührende Bilder schaffen und Geschichten erzählen. Tänzer:innen der hochkarätigen Compagnien aus Frankreich, Spanien, Deutschland und Großbritannien werden ihr Publikum in andere Welten entführen und faszinierende Momente erleben lassen. Ich freue mich wieder auf ein sehr spannendes Programm des Bregenzer Frühlings“, so Michael Rauth, Stadtrat für Kultur.

Kartenvorverkauf

Restkarten zu den einzelnen Stücken sind noch erhältlich unter:

Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH, Telefon: +43 5574 4080, E-Mail: tourismus@bregenz.at oder online unter tickets.visitbregenz.com sowie events-vorarlberg.at