Start in die 21. Etappe

Bei der Burgruine Neuburg in Koblach starten in den kommenden Tagen die Arbeiten für die nächste Restaurierungsetappe.

Koblach. Die Instandhaltungsarbeiten an der Koblacher Burgruine werden in jedem Jahr von Experten und Mitarbeitern der Firma Wilhelm und Mayer gemeinsam mit freiwilligen Helfern erledigt. So wird nach dem Abschluss der Arbeiten am Gefängnisturm seit zwei Jahren an der Ringmauer gearbeitet und, nachdem die Burgbauexperten im vergangenen Jahr mit Arbeit ausgebucht waren, in den kommenden Wochen fortgesetzt.