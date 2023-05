Start in die 20. Saison

Am 5. Mai wird die zwanzigste ASVÖ -Beachtour gestartet. Den Anfang machen die Jüngsten mit der Feldkircher Beachmeisterschaft. Samstags und sonntags wird in Feldkirch (Mädchen) und Mauren (Burschen) gespielt.

Auch im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens wird die ASVÖ-Beachtour in Tirol, Liechtenstein und Vorarlberg gespielt. Im vergangenen Jahr nahmen 252 Teams, vom Bodensee bis nach Baden bei Wien, teil. Die Aktiven kämpfen auch heuer wieder in der Kategorie U21 um Warenpreise und die Fahrkarten zur internationalen Trophy in Velden. Besonderes Highlight sind natürlich die Preise für die Toursieger bei Mädchen und Burschen. Die Siegerduos dürfen sich über einen großartigen Erlebnistag freuen. Mehr sei noch nicht verraten.