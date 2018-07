Start in den Altacher Sommer

Auch in diesem Jahr hat der Altacher Sommer ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die Kids und Jugendlichen in der Kummenberggemeinde vorbereitet.

„Mit Spaß durch den Sommer“ – unter diesem Motto bietet der Altacher Sommer in diesem Jahr insgesamt 57 verschiedene Highlights an. Die Broschüre mit den vielfältigen Aktivitäten wurde in den letzten Tagen an alle Kinder und Jugendlichen in Altach versendet und liegt zudem im Gemeindeamt auf. Bei den verschiedenen Veranstaltungen wurde dabei wieder darauf geachtet, dass für alle Interessen und Altersklassen etwas dabei ist. Gestartet wird der Altacher Sommer dabei traditionell mit dem Grillfestle am 6. Juli im Garten des Sozialzentrums. Das weitere Ferienprogramm ist dann abwechslungsreich und unterhaltsam – von verschiedenen Bastelnachmittagen bis zu den Sportveranstaltungen oder Ausflügen ist für jeden was dabei. Auch die wöchentlichen Sport- und Mösletreffs stehen wieder im Programm. Anmeldungen für die verschiedenen Veranstaltungen sind dabei ab sofort ausschließlich über die Webseite www.altacher-sommer.at möglich. Und auch in diesem Jahr wird Jugend Altach bei fast allen Veranstaltungen wieder kostenlos Obst, Gemüse, Dips sowie Smoothies anbieten. MIMA