Start für ersten Ländle-Weihnachtsmarkt in Bregenz: Top-Stimmung trotz Regenwetter

Am Mittwoch stand endlich der erste Tag beim Bregenzer Weihnachtsmarkt an. VOL.AT hat vorbeigeschaut und bei Besuchern nachgefragt, ob sie schon in Stimmung sind.

Mit knapp 12 Grad Celsius, Wind und Regenschauern war das Wetter alles andere als das, was man sich für einen kitschig-schönen Besuch am Weihnachtsmarkt vorstellt. Trotzdem war die Stimmung beim VOL.AT-Lokalaugenschein am Kornmarktplatz super.

Regen statt Schneefall gab es am Mittwoch zum Start des Weihnachtsmarktes. ©VOL.AT/Mayer

"Der Glühwein muss warm sein und optisch muss es schön sein"

"Ich bin in Super-Stimmung", erklärt Rainer Kronfoth aus Lindau, der gerade mit Bekannten einen ersten Glühwein genoss. Vor allem, wenn man mit tollen Leuten den Weihnachtsmarkt besuche, habe man eine gute Stimmung, meint er und zeigt auf seine Begleiter. "Und das Wetter ist völlig wurst. Der Glühwein muss warm sein und optisch muss es schön sein", so Kronfoth. Dieser kostet heuer übrigens wieder 3,80 Euro, darauf einigte man sich mit Mehrheitsbeschluss. Das Wetter spreche zwar nicht dafür, verdeutlicht Matthias Gunsch aus Kennelbach, aber es mache Spaß, gesellig unter Leuten zu sein. "Hoffentlich gehts die nächste Zeit auch so schön weiter", sagt er. Er sei in totaler Weihnachtsstimmung, gab Kronfoth zu verstehen. "Ich liebe Weihnachten, ich brauche Weihnachten, mein Beruf hat mit Weihnachten zu tun." Er dekoriere den Weihnachtsmarkt mit, verrät er. Trotzdem sei er gerne als Gast am Markt. Er sei noch nicht in Weihnachtsstimmung, meint hingegen sein Kumpel. Dieser spazierte nach der Arbeit auf den Markt: "Das kommt spätestens dann, wenn meine Frau sagt: Jetzt müssen wir Weihnachtsgeschenkle für die Kinder kaufen gehen", so Gunsch. Noch genieße er die Vorweihnachtszeit und einen abendlichen gemütlichen Glühwein.

Matthias und Rainer genossen einen ersten Glühwein. ©VOL.AT/Mayer

Die Bregenzer Weihnacht ist eröffnet. Besonders die überdachten Stände waren bei Regen beliebt. ©VOL.AT/Mayer

Familie Pascarella aus St. Margrethen beim Bregenzer Weihnachtsmarkt. ©VOL.AT/Mayer

"Wir haben schon Weihnachtsstimmung"

Auch Familie Pascarella aus St. Margrethen in der Schweiz ließ sich den ersten Tag der heurigen Bregenzer Weihnacht nicht entgehen. "Wir machen einen kleinen Ausflug mit der Familie am Mittwochnachmittag", erklärt Yvonne Pascarella gegenüber VOL.AT. Das mit dem Wetter sei etwas blöd gelaufen, aber es könne nur besser werden. Für die Kids gab es neben Kinderpunsch auch das ein oder andere Geschenk: Die kleine Madeline bekam etwa eine lustige Mütze mit Tieröhrchen und Leuchteffekt. "Wir haben schon Weihnachtsstimmung", meint Lore dazu. Sie habe schon ein bisschen mit dem Dekorieren angefangen, so Yvonne gegenüber VOL.AT. Die Mädchen Asande, Madeline, Mimma und Lila sind alle schon in Stimmung und freuen sich auch bereits auf Weihnachten.

Video: Start für Bregenzer Weihnacht

self all Open preferences.

Der erste Tag ist für einige Besucher ein Muss. ©VOL.AT/Mayer

Leo und Philip besuchten ebenfalls den Weihnachtsmarkt. ©VOL.AT/Mayer

"Der Schnee fehlt noch, aber sonst ist alles gut"

Leo (16) aus Klaus und sein Kumpel Philip (16) aus Nofels pilgerten extra für den Weihnachtsmarkt nach Bregenz. Sie freuen sich besonders auf den ein oder anderen Glühmost und leckeres Essen. "Solche Schokobananen" werde er sich holen, erklärt Philip gegenüber VOL.AT. "Das ist das Beste." Man müsse schon gleich auf den Weihnachtsmarkt gehen, meint der Nofler. Auch das Wetter passe. Es habe zwar geregnet, doch jetzt werde es klarer. "Der Schnee fehlt noch, aber sonst ist alles gut", meint auch Leo. Auf dem Markt sei auch die Stimmung schon da, sind sich die beiden Jugendlichen einig. Spätestens, wenn man Geschenke kaufe, komme dann die restliche Weihnachtsstimmung auf.

Mehr zum Thema

self all Open preferences.

self all Open preferences.