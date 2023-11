Christkindlemarkt in Dornbirn: Neuerung statt Eislaufplatz - neue Bühne und mehr Programm

Von der Eisbahn zur Kunststoffplatte

"Wir hatten ja früher eine Natur-Eisbahn, das war bis vor zwei Jahren", erklärt Kaufmann gegenüber VOL.AT. "Das ist schon aufgrund des Themas Energieverbrauch gefallen, die Akzeptanz war nicht mehr da, weil das sehr energieintensiv ist." Eine neue Idee musste her. "Dann haben wir den Versuch gemacht, letztes Jahr, dass man die Kunststoff-Eisplatten verwendet hat. Es wurde also keine Kühltechnik mehr gebraucht", verdeutlicht er.

Weniger Vergnügen und Ambiente

Diese etwas andere Form eines Schlittschuh-Platzes fand nicht so viel Anklang bei den Besuchern, wie Kaufmann verdeutlicht. "Einfach schon das Verhalten auf den Kunststoffplatten ist etwas anderes als auf Natur-Eis", nennt Kaufmann den Grund. "Insbesondere, wenn das so ein kleiner Eislaufplatz ist, wo man so viel Schwung hat, dann ist es so, dass man nicht dieses Vergnügen hat und auch nicht dieses Ambiente."