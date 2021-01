Start für neue Sportsendung "MIXED ZONE"

Zu Gast in der ersten "MIXED ZONE" sind SCR Altach Sportdirektor Christian Möckel und ÖFP-Präsident Leo Windtner.

Zum Bundesligastart am kommenden Wochenende beginnt heute auch ein neues Sportformat. In der "MIXED ZONE" unterhalten sich Philipp Fasser und Christian Adam heute mit SCR Altach Sportdirektor Christian Möckel und ÖFB Präsident Leo Windtner über den Fußball in Coronazeiten und natürlich auch den Beginn der Österreichischen Bundesliga.