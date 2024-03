Start der Regionalliga West: Interview mit Dornbirner SV Coach Rainer Spiegel

Die Haselstauder stecken vor dem Frühjahrsbeginn im Abstiegskampf und haben sonst noch große Sorgen.

DORNBIRN. Mit dem Tabellenvierzehnten Dornbirner SV genießt zum Frühjahrsstart in der Regionalliga West nur eines von insgesamt sechs Vorarlberger Mannschaften Heimrecht. Die Mannen von Trainer Rainer Spiegel treffen am Samstag, 16. März, 15 Uhr, Emma&Eugen Arena, Livestream auf VN.at auf den Aufstiegsaspirant und Tabellenachten SC Imst. „Mit Disziplin und der Erfüllung aller erforderlichen Aufgaben in taktischer und spielerischer Form ist auch für meine Mannschaft als Außenseiter etwas möglich um Punkte zu ergattern“, sagt DSV Trainer Rainer Spiegel. Allerdings bereiten dem Coach der Haselstauder das große Torhüterproblem mächtig Kopfzerbrechen. Nach dem Abgang aus disziplinären Gründen von Standardtormann Kevin Fend stand schon Eigenbau Fabian Rojc (25) die letzten drei Herbstspiele zwischen den Pfosten. Winterneuzugang Lukas Hefel verletzte sich am Kreuzband und steht bis Saisonende nicht zur Verfügung. Wer im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres im DSV-Tor stehen wird, entscheidet sich erst am Freitag nach dem Abschlusstraining. Entweder hütet Fabian Rojc oder der reaktivierte Schlussmann David Masnikosa (25) das Gehäuse. Masnikosa hatte wegen einer Handverletzung seine aktive Laufbahn auf Anraten der Ärzte in Hard schon beendet. Nun wird Masnikosa nur bis Saisonende auf Einwilligung der Ärzte doch dem Dornbirner SV als Retter in der Not zur Verfügung stehen.