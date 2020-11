Start der Politik in die neue Funktionsperiode

Am 2. November fand auf der Hauptbühne des Festspielhauses unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gegen COVID-19 die konstituierende Sitzung der Bregenzer Stadtvertretung statt.

Dabei wurden zunächst die in der Gemeindevertretungswahl am 13. September gewählten Mitglieder des höchsten politischen Gremiums gemäß § 37 Gemeindegesetz angelobt. Von den 36 Mandaten entfallen bekanntlich 15 auf die ÖVP, 11 auf die SPÖ, sechs auf die Grünen und je zwei auf die FPÖ und die NEOS.

In weiterer Folge wurde der in der Stichwahl am 27. September mit 51,67 % der abgegebenen gültigen Stimmen gewählte neue Bürgermeister Michael Ritsch, MBA von Bezirkshauptmann Dr. Elmar Zech gemäß § 64 Gemeindegesetz angelobt.