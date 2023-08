Start der legendären Wolfurttrophy

Mit den Qualifikationsspielen startete am Donnerstagnachmittag in der Beacharena die legendäre Wolfurttrophy.

Neben einem Top-Teilnehmerfeld ist auch bestes Sommerwetter angesagt, zudem hat der veranstaltende VC Wolfurt erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm, darunter auch die legendäre Beach-Party am Freitag, auf die Beine gestellt. Die Kinder dürfen sich auf Samstag freuen, wenn das ASKÖ-Kinderspielefest wieder mit verschiedenen Sportarten und Bastelaktivitäten lockt.

Sportlich dürfen sich die Aktiven auf ein Preisgeld von je 7000 Euro freuen sowie auf wichtige Punkte für die Mastersturnierserie. Die jeweiligen Toursieger haben ihr Ticket für die österreichische Meisterschaft in der Tasche. Wolfurt ist das dritte Turnier der höchsten rot-weiß-roten Kategorie nach Neusiedl am See und Seewalchen am Attersee.

Und die Besetzung ist top, sind doch gleich sechs EM-Teilnehmer bzw. -Teilnehmerinnen am Start. So sind Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyer vor den letztjährigen Siegerinnen und U-21-Meisterinnen, Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic als Nummer zwei gesetzt. Die top-gesetzten Katharina Schützenhofer und Franziska Friedl reisen, wie auch Freiburger, direkt von der Europameisterschaft in Wien ins Ländle. Auch die U-18-Vizeeuropameisterinnen des Vorjahrs Lia Berger/Lilli Hohenauer sind beim Traditionsturnier des VC Wolfurt am Start. Mit dabei auch das tschechische Duo Karin Zolnercikova/Marketa Slukova (Letztere gewann 2015 in Wolfurt), sowie die Lokalmatadorinnen Sarah und Lina Hinteregger. So hat Lina bei ihrem diesjährigen Beachvolleyballdebüt zusammen mit Emma Hohenauer bei der österreichischen U-21-Meisterschaft Platz drei belegt.

Legende und Fanliebling

Bei den Herren wird mit Clemens Doppler (42) eine Beachvolleyball-Legende auf dem Centercourt in Wolfurt zu sehen sein. Die Fans freuen sich zudem auf Lokalmatador Jakob Reiter, der zusammen mit Laurence Grössig an Nummer fünf gesetzt ist. Vor vier Jahren hatte Reiter, der vor etwas mehr als einem Monat seinen 25. Geburtstag feierte, zusammen mit seinem Partner Simon Baldauf in Wolfurt triumphiert. Für Turnierchef Sebastian Vonach steht jedenfalls schon vor dem ersten Ballwechsel fest: „Es wird ein spannendes Wochenende mit hochklassigen Spielen.“

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.