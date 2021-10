Start der Bregenzer Meisterkonzerte: Saison 2021/2022

Bregenz (BRK) – Den Auftakt der Bregenzer Meisterkonzerte übernimmt am Donnerstag, 14. Oktober 2021, um 19.30 Uhr im Festspielhaus Bregenz das italienische Ensemble „Europa Galante“.

Auf dem Programm stehen eine Ouvertüre zu „Dorilla in Tempe“ RV 709, Violinkonzerte in C-Dur RV 189, in F-Dur RV 286, in B-Dur RV 371 und in h-Moll RV 390, eine Sinfonia aus „Ercole sul Termodonte“ sowie ein Streichkonzert in g-Moll RV 152.

Die Konzertgäste werden um 18.45 Uhr im Saal Bodensee von Dr. Bettina Barnay mit einer Einführung ins Konzertprogramm herzlich begrüßt.