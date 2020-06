Start der Baseball Bundesliga 2020

Die Dornbirn Indians sind bereit, obwohl Coach Thompson noch in den USA festsitzt.

Dornbirn. Spät aber doch beginnt die Baseball Bundesliga 2020 am ersten Juliwochenende. So findet der Opening Day Corona bedingt über zwei Monate nach dem ursprünglich geplanten Start statt.

Die oberste Baseball Spielklasse präsentiert sich heuer in neuem Gewand. Aus der „Baseball League Austria“ wurde die „Baseball Bundesliga“ und statt neun Teams wie in der letzten Saison, nehmen heuer, nach dem freiwilligen Abstieg der Kufstein Vikings, nur noch acht Teams an der Liga teil. Die Vikings werden in dieser Saison in der 2.Bundesliga-West spielen und auf die Dornbirn Indians 2 treffen. Wie in der obersten Spielklasse gab es auch eine Stufe darunter eine Namensänderung. Die Regionalliga-West ist Geschichte.