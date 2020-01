Start der 15. Staffel "Germany's next Topmodel"

Bereits die erste Folge der 15. Staffel "Germany's next Topmodel" bietet altbekannte Dramen, Tränen und Stürze auf dem Laufsteg. So manche Überraschungen waren auch dabei.

Wie in den vergangenen Jahren sucht Model-Mama Heidi Klum 2020 wieder "Germany's next Topmodel". Auch in diesem Jahr unterstützen sie dabei bekannte Persönlichkeiten aus der Modewelt - in der ersten Folge sind das High-Fashion Designer Julien MacDonald und Schauspielerin und Model Milla Jovovich. Hunderte Mädchen stellen sich der Jury und bereits in der ersten Folge platzen Träume und fließen Tränen. Alles altbekannt. Neuen Wind bringen jedoch so manche Mädchen in die Show.