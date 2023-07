Stars & Sternchen: Bregenzer Festspiele 2023 eröffnet!

Am Mittwoch wurden die 77. Bregenzer Festspiele eröffnet. „Vorarlberg LIVE“ zeigt ab 17 Uhr die Höhepunkte, die prominenten Premierengäste vom Roten Teppich und Moderator Pascal Pletsch spricht im Studio mit dem Festspiel-Dramaturgen Florian Amort.

Bei der feierlichen Eröffnung am Mittwoch gaben sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler, Bischof Benno Elbs sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Politik, Kunst und Kultur am Festspielplatz ein Stelldichein. In „Vorarlberg LIVE“ zeigt Moderator Pascal Pletsch die Highlights und besten Interviews vom Platz der Wiener Symphoniker.

Florian Amort, Dramaturg Bregenzer Festspiele

Bis 20. August stehen am und auf dem Bodensee insgesamt über 70 Veranstaltungen auf dem Programm, für die rund 215.000 Karten aufgelegt wurden. Mindestens 90 Prozent der Tickets waren zu Festspielbeginn bereits gebucht. Den künstlerischen Auftakt des Festivals bildete am Mittwochabend die Premiere von Giuseppe Verdis "Ernani" als Oper im Festspielhaus. Die Wiederaufnahme von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" als Spiel auf dem See war für Donnerstagabend programmiert. Für die 26 Aufführungen von "Madame Butterfly" gelangten 185.000 Karten in den Verkauf. Mit den Opernwerken "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" sowie "Die Judith von Shimoda" stehen auch eine Österreichische Erstaufführung bzw. eine Uraufführung auf dem Programm. Über die Hintergründe und Herausforderungen der jeweiligen Stücke berichtet der für den Bereich Dramaturgie zuständige Florian Amort in „Vorarlberg LIVE“.