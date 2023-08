Wassereinbruch in der Tiefgarage- Feuerwehr im Einsatz.

Wassereinbruch in der Tiefgarage- Feuerwehr im Einsatz. ©VOL.AT/Natascha Griswold

Wassereinbruch in der Tiefgarage- Feuerwehr im Einsatz. ©VOL.AT/Natascha Griswold

Starkregen: Tiefgarage in Rankweil überflutet

Am frühen Samstagmorgen drang in Rankweil, ausgelöst durch die anhaltenden Regenfälle, Wasser in die Tiefgarage einer Wohnanlage ein.

Die Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden in der Schweizerstraße an, um das Wasser abzupumpen und ein weiteres Eindringen zu verhindern.