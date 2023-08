Starkregen im Land ruft die Feuerwehren auf den Plan

In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren im Land zu mehreren Einsätzen ausrücken. Betroffen war vor allem der Bezirk Feldkirch.

Vor allem handelte es sich um Fälle von Wassereinbrüchen in Keller und Tiefgaragen am frühen Samstagmorgen. Auch umgestürzte Bäume mussten von Straßen entfernt werden. Für Sonntag ist weiterer, teils starker Regen angekündigt.

Wetteraussicht für Sonntag

Wechselnd bewölkte Nacht auf Sonntag mit weiteren Schauern, vor allem in den West- bis Nordweststaulagen zwischen Arlberg, Kleinwalsertal und Bregenzerwald sind die Schauer recht kräftig. Tiefstwerte: 9 bis 13 Grad.

Am Sonntag dann weiterhin Tiefdruckeinfluss und damit verbreitet nasses, kühles Wetter. Insbesondere in den West- bis Nordweststaulagen zwischen Arlberg, Kleinwalsertal und Bregenzerwald sind im Tagesverlauf sind erneut kräftige Niederschläge zu erwarten bei sinkender Schneefallgrenze von anfangs 2500 gegen 2000m. Dazu greift vielerorts starker Nordwind bis in die Täler durch. Tiefstwerte: 9 bis 13 Grad, Höchstwerte: 11 bis 16 Grad.

Radweg gesperrt

Der Radweg am Koblacherkanal (an der A14) war am Samstagmorgen wegen Überflutung nicht befahrbar. Das meldete der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer via Instagram. Der Kreuzungsbereich beim Sender sei demnach (noch) befahrbar:

©Screenshot instagram.com/kurtfischer

Mehrere Feuerwehreinsätze

In Rankweil drang Wasser in eine Tiefgarage in der Schweizerstraße ein. Die Feuerwehr musste anrücken, um das Wasser abzupumpen.

Ebenfalls Wasser in der Tiefgarage wurde in der Andreasstraße in Rankweil gemeldet.

Eine Unterführung in Rankweil (An der Maut) wurde geflutet und in der Folge gesperrt.

In Röthis stand ebenfalls eine Garage rund 10 Zentimeter tief unter Wasser.

In Altach drohte der Güllbach überzugehen.

©VOL.AT/Ronny Vlach

In Zwischenwasser und in Götzis stürzte jeweils ein Baum auf eine Fahrbahn.

In Zwischenwasser wurde am Samstagvormittag etwa 20 Zentimeter hoch stehendes Wasser in einer Garage gemeldet.

Aus Koblach und Lustenau wurde jeweils ein Fall von Wasser im Keller eines Wohnhauses gemeldet.

In Feldkirch musste die Feuerwehr am Samstagvormittag zu einem Wassereinbruch in einem Heizraum ausrücken.