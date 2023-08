Starkregen in Vorarlberg: Feuerwehr im Dauereinsatz

In Vorarlberg hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, da andauernder, intensiver Regen für zahlreiche Einsätze sorgte.

Deutlich mehr Einsätze

Anders als in der vergangenen Nacht auf Montag, wo die Situation noch entspannt war, mussten die Einsatzkräfte deutlich häufiger ausrücken. Besonders betroffen waren die Gebiete um Dornbirn, Hohenems, Altach und Götzis. Der Großteil der gemeldeten Zwischenfälle bezog sich auf überschwemmte Keller, so der Bericht der RFL. Aber auch kleine Hangrutschungen, wie in Meschach bei Götzis und in Dornbirn-Gütle, forderten die Feuerwehrleute. Zudem traten einige Bäche über die Ufer und sorgten so für Straßensperrungen, zum Beispiel im Ried zwischen Dornbirn bzw. Wolfurt und Lustenau.