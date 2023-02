Starkes Trio fehlt, aber Hard hofft auf Sieg bei Westwien

Der Vizemeister strebt in der Bundeshauptstadt ein Auswärtssieg an.

Der Start könnte spannender und packender kaum sein. Am 3. Februar 2023 startet der ALPLA HC Hard gegen SG Handball Westwien in das neue Jahr der HLA MEISTERLIGA. Die Harder werden alles daransetzen um in dieser Partie etwas gut zu machen. Hatte man doch im letzten Duell vor heimischer Kulisse ein Unentschieden hinnehmen müssen. Und das nicht nur wegen der Doppelbelastung in der European League.