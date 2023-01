Starkes neues Offensivduo, aber auch ein Abgang

Kaderplanungen beim HC Hard in vollem Gang.

Mit der Verpflichtung von Kreisläufer Dejan Babić und Rechts Außen Ante Tokić vermeldet der ALPLA HC Hard zwei Neuzugänge in den Reihen der Roten Teufel für die kommende Saison 2023/24, womit die Kaderplanung für das nächste Jahr zugleich auch abgeschlossen ist. Jadranko Stojanovic wechselt zur neuen Saison zum HC Linz.

Es freut den ALPLA HC Hard ganz besonders, den Wechsel des 27-jährigen Kreisspielers Dejan Babić und des 29-jährigen Rechts Außen Ante Tokić ins Team der Roten Teufel bekannt zu geben. Jadranko Stojanovic geht ab der Saison 2023/2024 für den HC Linz auf Torjagd.

Mit Dejan Babić wechselt im Sommer 2023 einer der derzeit torgefährlichsten Kreisläufer der ZTE HLA MEISTERLIGA vom Ligakonkurrenten HC LINZ, wo er gemeinsam mit den beiden Legionären Tobias Cvetko und Lucijan Fizuleto ein brandgefährliches Trio im Angriff bildet, an den Bodensee nach Hard. Für den 27-jährigen Serben bedeutet dies nach zwei Jahren in Linz seine zweite Auslandsstation. Vor dem Sprung ins Ausland war Babić bei den serbischen Handballvereinen RK Metaloplastika Sabac und Red Star Belgrade im Einsatz. In der laufenden Saison erzielte der Leistungsträger auf der Kreisläuferposition in der ZTE HLA MEISTERLIGA bislang 67 Tore in 14 Spielen.

Dejan Babić

„Ich freue mich sehr auf den Wechsel zum ALPLA HC Hard an den Bodensee. Von dem Moment an, als ich in Österreich ankam, war mein großer Wunsch, für den besten Verein zu spielen und das ist definitiv Hard. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich national um alle Trophäen kämpfen und gleichzeitig den Verein in europäischen Wettbewerben vertreten. Ich möchte mich schnell gut einfügen und der Mannschaft mit meinen Spielen zum größtmöglichen Erfolg verhelfen. Ich freue mich auf das Publikum und die großen Derbys und natürlich auf die Jungs. Mein Ziel ist es, gesund zu bleiben, mein Bestes zu geben und kollegial zu sein.“

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Ich glaube, jeder der die ZTE HLA MEISTERLIGA verfolgt, kennt die Qualität von Dejan. Er ist unglaublich effektiv im Angriff, hat einen sehr tiefen Schwerpunkt, was es für jeden Gegner schwierig macht, ihn zu verteidigen. Er will den Ball haben und fängt auch die Pässe, die nicht perfekt sind. Für mich muss der Kreisläufer auch im Mittelpunkt in der Abwehr stehen und das kann Dejan sowohl im Innenblock als auch auf beiden Halbpositionen. Er hat in Linz unfassbar viel geleistet und wir hoffen natürlich, dass er seine sehr positive Entwicklung in unseren Reihen fortsetzen kann. Nach den Gesprächen mit Dejan war ich mir auch sicher, dass er charakterlich sehr gut in unsere Philosophie passt.“

Steckbrief

Name: Dejan BABIC

Nationalität: serbisch

Geboren am 18. Februar 1995

Größe: 1,87m

Gewicht: 100kg

Position: Kreis

Wurfhand: rechts

Aktueller Verein: HC LINZ AG

Bisherige Vereine: RK Metaloplastika Sabac (Serbien), Red Star Belgrade (Serbien)



Der gebürtige Kroate Ante Tokić kommt im Sommer 2023 vom ThSV Eisenach und wechselt von der 2. deutschen Handballbundesliga in die ZTE HLA MEISTERLIGA, die höchste Handballliga Österreichs. In den Reihen der Roten Teufel vom Bodensee wird der 1,90m große Linkshänder für Verstärkung auf der rechten Seite sorgen.

Der 29-jährige Rechts Außen geht seit 2019 beim Thüringer Zweitbundesligist auf Torjagd und entwickelte sich zu einem Führungsspieler. In der laufenden Saison brachte er es bisher bereits auf 55 Treffer, was Tokić Platz drei in der internen Torschützenliste seiner Mannschaft Der ThSV Eisenach belegt den zweiten Tabellenplatz und ist derzeit erster Verfolger von Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten.

Bei den Roten Teufeln trifft Ante Tokić mit dem ALPLA HC Hard Trainergespann Hannes Jón Jónsson (Cheftrainer) und Benjamin Trautvetter (Co-Trainer) auf zwei sehr erfahrene Handballspieler, die ebenfalls beide eine Vergangenheit beim ThSV Eisenach haben. Jónsson und Trautvetter, letzterer langjähriger ThSV Eisenach Kapitän, legten dort eine Handballstation ein und standen als Mannschaftskollegen auf der Platte.

Ante Tokić

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit Hannes Jón Jónsson und Thomas Huemer geführt. Sie haben mir ihre zukünftigen Pläne und Visionen erklärt. Alles, was ich über Hard und den Verein gehört habe, klingt sehr gut und ich freue mich schon sehr, wenn ich im Sommer zum Team dazustoße. Jeder weiß, dass der ALPLA HC Hard immer hohe Ambitionen hat, sowohl in der nationalen Liga als auch im Cup und sich stets weiterentwickeln möchte. Meine Entscheidung, nach Hard zu wechseln, ist auf jeden Fall die richtige.“

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Ante ist ein sehr treffsicherer Außen, kann auch im Rückraum spielen und vor allem auf halb wirklich gut decken. Seine spielerischen Fähigkeiten werden unserem Tempospiel neue Möglichkeiten bringen, dazu ist er auch ein sichere Siebenmeter-Schütze. In den letzten drei Jahren hat er sich beim ThSV Eisenach in Deutschland sehr gut präsentiert und ich hatte ihn schon seit 2019 im Auge gehabt. Seine Mentalität und Einstellung werden unsere Mannschaft weiter nach oben bringen.“

Steckbrief

Name: Ante TOKIC

Nationalität: kroatisch

Geboren am 15. November 1993

Größe: 1,90m

Gewicht: 89kg

Position: Rechts Außen

Wurfhand: links

Aktueller Verein: ThSV Eisenach (Deutschland)

Bisherige Vereine: HC Metalurg Skopje (Nordmazedonien), RK Medveščak (Kroatien), GRK Varaždin (Kroatien)



Jadranko Stojanovic wird den ALPLA HC Hard nach zwei Saisonen verlassen und ab der neuen Saison für den HC Linz AG auf Torjagd gehen. Stojanovic wechselte zum Start der Saison 2021/2022 zu den Roten Teufeln an den Bodensee und bildet, gemeinsam mit Lukas Schwaighofer das derzeitige Kreisläufer Due. Der 30-jährige Kreisläufer hat in der laufenden Saison bisher 35 Tore für den ALPLA HC Hard erzielt. In seiner Zeit beim ALPLA HC Hard. Mit dem Gewinn des Supercups in der Saison 2021/2022 konnte Jadranko den Hardern in seiner Zeit bisher zu einem Titel verhelfen.

Markus Köberle, Geschäftsführer ALPLA HC Hard

„Jadranko ist durch und durch ein Arbeiter und Kämpfer. Er hat sein Herz für den ALPLA HC Hard immer auf dem Feld gelassen und alles gegeben. Wir sind stolz, dass er in den letzten beiden Jahren für unseren Verein gespielt hat und dazu beigetragen hat, dass wir die Qualifikation für die Gruppenphase der European League geschafft haben. Ich wünsche ihm für seine Zukunft in Linz alles Gute und freue mich auf die zukünftigen Duelle mit ihm in der ZTE HLA MEISTERLIGA und dass er damit der Liga als Kreisläufer erhalten bleibt!“

Steckbrief

Name: Jadranko STOJANOVIC

Nationalität: kroatisch

Geboren am 16. Dezember 1992

Größe: 1,90m

Gewicht: 105kg

Position: Kreisläufer

Wurfhand: rechts

Neuer Verein: HC Linz AG