Starker Thiem schaffte Halbfinal-Hattrick bei French Open

Dominic Thiem hat am Dienstag nach sehr starker Leistung zum dritten Mal in Folge das Halbfinale der French Open erreicht und damit selbst Österreichs Tennis-Legende Thomas Muster in den Schatten gestellt.

Der 24-jährige Niederösterreicher besiegte auf dem Center Court den als Nummer 2 gesetzten Deutschen Alexander Zverev nach nur 1:50 Stunden mit 6:4,6:2,6:1.

.@ThiemDomi est en 1/2 finale de Roland-Garros ! Il atteint ce stade de la compétition à Paris pour la 3ème fois

L'Autrichien dépasse son compatriote Thomas Muster dans le nombre de demi-finales jouées ici Son prochain adversaire ? Djokovic ou Cecchinato#RG18 pic.twitter.com/qevJUKEfqi — Roland-Garros (@rolandgarros) 5. Juni 2018

Im Head-to-Head mit dem Weltranglisten-Dritten, der sich im zweiten Satz am linken Oberschenkel behandeln lassen musste, stellte Thiem damit auf 5:2.

Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-Achte nun am Freitag entweder Superstar Novak Djokovic (SRB-20) oder den Italiener Marco Cecchinato.