Starker Start in die Saison 2021

Dornbirns Radsportler feiern erfolgreichen Saisonauftakt.

Dornbirn. Die Geschwister Nora und Timo Fischer vom RV Dornbirn starteten 2021 mit hervorragenden Ergebnissen bei den Österreichischen Meisterschaften im Querfeldein in die neue Radsaison 2021. Nora Fischer verteidigte erfolgreich ihren Titel als Österreichische Staatsmeisterin in der Kategorie U17, Bruder Timo fuhr bei eiskalten Temperaturen im niederösterreichischen Neusiedl/Waidmannsfeld auf den 4. Platz.

Am 11. Jänner fanden im Piestingtal in Niederösterreich die ÖM im Querfeldein bei Temperaturen um den Gefrierpunkt statt. Die abwechslungsreiche Strecke führte die Radsportler über einen 2,6 Kilometer langen und anspruchsvollen Rundkurs.

Der RV Dornbirn durfte sich am Ende über sensationelle Platzierungen freuen. Nora Fischer fuhr drei Runden in einer Zeit von 28:26 auf den ersten Rang und sicherte sich damit überlegen den Österreichischen Meistertitel in der Kategorie U17. Die U17-Fahrerin startete gleichzeitig mit den Juniorinnen und der Elite und konnte von Start bis zum Ziel das Tempo hochhalten. „Es war sehr spannend mit den Juniorinnen und der Elite Damen gleichzeitig zu starten. So konnte ich mal ´Eliterennluft´ schnuppern“, zeigte sich die frischgebackene Staatsmeisterin stolz.