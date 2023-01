Starker Schulterschuss für die Bildung

Bludenz. „Gemeinsam meinen Stärken Raum und Zukunft geben“. Unter diesem Motto startete bereits im Juli 2022 das EU-geförderte LEADER-Projekt „Bildungsquartier Bludenz Mitte“.

Im Schulbezirk Bludenz Mitte (dort sind VS, MS, Kindergärten, Stadtschulzentrum und Caritas in unmittelbarer Nachbarschaft) soll ein lebendiger gemeinsam genutzter Ort entstehen. Kindern, Jugendlichen und Familien sollen dabei ein zukunfts- und chancenreicher Bildungsweg mit optimalen Voraussetzungen für den Berufseinstieg sowie lebenslanges Lernen ermöglicht werden.

In den letzten Monaten fanden zahlreiche Beteiligungsformate mit Bürger*innen der Stadt Bludenz, Kindern und Jugendlichen statt. Einen Nachmittag lang luden die Projektverantwortlichen zum 1. Bludenzer Wirtschaftsforum im Rahmen des Projektes in den Saal im Schulpark ein. Zahlreiche Unternehmer*innen, Wirtschaftstreibende, Fachpersonen aus Bildungseinrichtungen und die politischen Verantwortlichen der Stadt Bludenz ließen sich nach den Begrüßungsworten von Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier und Bürgermeister Simon Tschann vom Moderator*innenteam (Cordula Kreidl und Bertram Strolz) über den aktuellen Projektstand informieren. Kriemhild Büchel-Kapeller (Amt der Vorarlberger Landesregierung – Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung) verdeutlichte im Rahmen ihres Vortrages „Mut für Zukunft“ die Herausforderungen im Bildungsbereich und die Bedeutung von Bildung und Wirtschaft in einer Welt des Wandels.