Starker Schneefall: Pkw-Lenkerin mit Fahrzeug abgerutscht und umgekippt

Am Mittwoch ereigneten sich zwei Unfälle in Feldkirch Gisingen. Die Lenkerin eines Fahrzeuges musste ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.

Am Mittwochnachmittag kam es in Gisingen Münkafeld beinahe gleichzeitig zu zwei Verkehrsunfällen auf der L 52. Eine Pkw-Lenkerin übersah einen Linienbus und fuhr diesem bei der Abzweigung nach Münkafeld hinten auf. Dabei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.