Starker Rauchgeruch: Frau aus Wohnung gerettet

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Dornbirn sowie Beamte der Polizei zu einem Einsatz aufgrund von starker Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus gerufen.

Gegen 22.30 Uhr am Donnerstag kam es in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn zu einem akustischen Feueralarm. Eine Ehepaar konnte aus einer Wohnung starken Rauchgeruch wahrnehmen und verständigten die Polizei, da sie die Wohnungsmieterin durch Klopfen und Klingeln nicht wecken konnten. Die verständigten Beamten der PI-Dornbirn konnten durch den Balkon feststellen, dass eine Frau auf der Couch lag aber weder auf Rufe noch auf Klopfen reagierte.