Starker „Putztrupp“ bei Flurreinigung in Rankweil

230 Personen haben Anfang April bei der Flurreinigung in Rankweil teilgenommen. Darüber hinaus haben über 1.000 Kinder aus zehn Bildungseinrichtungen Straßen, Wälder und Wiesen von Abfall befreit. Insgesamt wurden so rund 600 Kilogramm Müll eingesammelt.

Mitglieder von 20 Rankweiler Vereinen sowie Privatpersonen machten sich am 6. April ausgerüstet mit Zange, Handschuhen und großen Müllsäcken auf den Weg, um achtlos weggeworfene Gegenstände, Zigarettenstummel, Verpackungen und Co. einzusammeln. Insbesondere die Rankweiler Schulen nutzten die Gelegenheit, um Kindern die Problematik von Littering aus praktischer Sicht näher zu bringen: Über 1.000 Kinder waren von 11. bis 22. März in ganz Rankweil unterwegs, um für eine saubere Umwelt zu sorgen.