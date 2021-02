Starker Auftritt von Feldkircher Luka Brajkovic

Luka Brajkovic präsentiert sich vor dem Start ins A-10-Turnier der NCAA in starker Form. Mit 15 Punkten ist der Feldkircher in der Nacht auf Sonntag (MEZ) beim 65:57 von Davidson gegen VCU aus Richmond der Topscorer seines Teams gewesen. In 19 Spielminuten verbuchte der Power Forward außerdem zwei Rebounds und einen Block.