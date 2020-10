Starker Auftritt von Dornbirns Mountainbikern

Kilian Feurstein wird Österreichischer Meister im Cross Country.

Dornbirn. Vergangenes Wochenende war für den Dornbirner Mountainbike-Nachwuchs sehr erfolgreich. Neben den Finalrennen im Cross Country, wurden zusätzlich die Österreichischen Meisterschaften in den Disziplinen „Cross Country Short Race“ sowie „Eliminator“ in Graz-Stattegg ausgetragen.

Der Vizestaatsmeister im Cross Country Kilian Feurstein krönte sich im Short Race in einer äußerst spannenden Aufholjagd in der letzten Runde zum Österreichischen Meister der Elitefahrer und im Eliminator erkämpfte er sich mit der Bronzemedaille ein weiteres begehrtes Edelmetall bei Staatsmeisterschaften.

Auch die Vereinskollegen jubelten über hervorragende Platzierungen. In den Nachwuchsklassen U13 – U17 erzielten die Dornbirner Youngsters zahlreiche Stockerlplätze. So siegte Paul Kresser (U13) beim Technikbewerb und erzielte den dritten Rang im Gesamtcup. Ein jeweils dritter Platz (Technik) und zweiter Rang (Eliminator) sicherte sich Lisa Feurstein in der U17-Klasse und Teamkameradin Angelina Hinder freute sich ebenfalls über einen dritten Platz im Technikbewerb.