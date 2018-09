Starke Vorstellung im letzten Heimtest

Die Dornbirn Bulldogs feierten einen Testspiel-Sieg über den ERC Ingolstadt. Vor eigenem Publikum setzten sich die Vorarlberger gegen die Panther aus der DEL mit 3:1 durch.

In ihrem vorletzten Test vor dem Start der Erste Bank Eishockey Liga drückten die Vorarlberger aufs Gaspedal. Gleich in der Startminute schickte Brian Connelly den schnellen Michael Parks (1.) zum 1:0 auf die Reise. In Überzahl schloss Brodie Reid (5./pp1) einen von ihm eingeleiteten Angriff ab – der Puck fand über den Schlittschuh von Ingolstadt-Verteidiger Kohl den Weg ins Tor. Und als schließlich Local-Hero Stefan Häußle dem gegnerischen Keeper hinter dem Tor den Puck abluchste, stand Julian Zwerger (9.) vor dem Tor für den dritten Treffer bereit.