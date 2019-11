Starke Unwetter sorgen für Schäden in Millionenhöhe

Schneedruck, Vermurung und Hochwasser sorgten in den vergangenen Tagen vor allem im Süden Österreichs für zahlreiche Schäden. Nun gaben Versicherungen erste Schätzungen dazu ab.

Erste Schätzungen der heimischen Versicherungen

Der Leiter Schaden bei der UNIQA Österreich, Erwin Griesl, erklärte in einem Statement: "Noch ist nicht klar, wie hoch der Schaden insgesamt ausfallen wird. Aber nach ersten Schätzungen rechnen wir mit cirka 2.500 Schäden und cirka 5 Millionen Euro Schadenaufwand für die Unwetter in Kärnten und Salzburg." Die Wiener Städtische Versicherung rechnet aktuell mit Schäden in der Höhe von 2 Mio. Euro, hieß es aus dem Unternehmen. Die hauptbetroffenen Gebiete seien in Kärnten und Salzburg. Die Schadensfälle werden auf rund 500 geschätzt.