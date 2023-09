Starke Pioneers Vorstellung in Ljubljana - 7:1-Kantersieg in Slowenien

Die Bemer Pioneers Vorarlberg gewinnen bei Olimpija Ljubljana mit 7:1 und holen sich den ersten Auswärtssieg in beeindruckender Manier.

Erstes Auswärtsdoppel für die Bemer Pioneers Vorarlberg in der noch jungen Saison. Bevor es am Sonntag in einer Vormittags-Matinee gegen die Graz 99ers geht, waren die Stanley-Cracks heute in Ljubljana zu Gast.