Starke Performance der VALBLU-Schwimmer

Singen (dk). Am 08. und 09.12.2018 nahmen 5 Schwimmer des Schwimmclub VALBLU Bludenz beim 22. Internationalen Hohentwiel Festival in Singen (GER) teil.

Allen voran Moritz Messner, der bei jedem seiner Starts Gold holte. 6x Gold in der Jahrgangswertung und zusätzlich noch 1x Gold und 2 x Silber in der allgemeinen Klasse. Katharina Cepicka erschwamm 1x Gold 2x Silber und 1x Bronze. Paul Vonier konnte mit 3x Silber im Jahrgang 2006 auf sich aufmerksam machen. Mathias Lisch gewann in der Allgemeinen Klasse 1x Silber und 1x Bronze. Felix Lerchner präsentierte sich ebenfalls in guter Form. Er schwamm deutliche neue persönliche Bestzeiten und schaffte die Aufnahme in den Landesperspektiv-Kader.